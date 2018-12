Marcelo Rebelo de Sousa falava no final do colóquio "Cinemateca - Passado, Presente, Futuro", que se realizou em Lisboa, a propósito dos 70 anos da instituição, e que também contou com a ministra da Cultura, Graça Fonseca.

No fecho da sessão, Marcelo Rebelo de Sousa partiu das palavras do diretor da Cinemateca Portuguesa, José Manuel Costa, sobre "a oportunidade única" dada pela tecnologia digital para a circulação do património, e defendeu "a ideia de um projeto" que "tem capacidade para atingir uma dimensão mais vasta do que a dimensão meramente nacional".

A Cinemateca Portuguesa pode "preencher um espaço que já muito poucos no mundo preenchem, de ponte entre um passado muito rico, o presente e o futuro, e fazê-lo com projeção universal”, disse Marcelo Rebelo de Sousa.

José Manuel Costa, por seu lado, salientou a "taxa de preservação muito grande" que a Cinemateca tem empreendido, ao longo do seu percurso, nomeadamente do cinema português, mas alertou para a necessidade de circulação das obras, para que possam ser vistas "sem pôr em risco a sua sobrevivência", tendo em conta novos suportes e novas tecnologias.