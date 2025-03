População

A população residente na Região Autónoma da Madeira, com duas ilhas habitadas (Madeira e Porto Santo), era de 250.744 habitantes em 2021, segundo os resultados definitivos dos Censos desse ano, sendo 117.685 homens (46,9%) e 133.059 mulheres (53,1%). O número total representa um decréscimo de 6,4% face a 2011.

O aumento da população idosa (pessoas com 65 ou mais anos) e o decréscimo da população jovem (pessoas com menos de 15 anos) permanecia evidente, com 157 idosos por cada 100 jovens.

O Funchal, o principal dos 11 concelhos da região, era o único com mais de 100.000 habitantes – 105.782 –, ao passo que o Porto Moniz, na costa norte da ilha da Madeira, era o que tinha menos população – 2.517.

Dados oficiais referentes a 2023 indicam que nesse ano residiam na Madeira 14.000 imigrantes, oriundos de 123 nacionalidades, sendo as mais predominantes a venezuelana, a brasileira e a do Reino Unido.

Condições de vida

Em 2024, a taxa de risco de pobreza ou exclusão social (avaliada com base nos rendimentos de 2023) foi de 22,9%, afetando cerca de 70.000 mil pessoas na região. Trata-se do valor mais baixo apurado desde que o Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (ICOR) tem representatividade regional. A média nacional situou-se nos 19,7%.

Já a taxa de privação material e social severa foi de 5,4%, assinalando-se uma diminuição de 0,9 pontos percentuais face a 2023, ano em que a despesa total anual média por agregado residente na região foi de 22.605 euros, com destaque para habitação (39,7%), transportes (13,4%) e produtos alimentares e bebidas não alcoólicas (11,6%).

Saúde

Os 10 hospitais da Região Autónoma da Madeira, três públicos e sete particulares, realizaram 374 mil consultas médicas nas unidades de consulta externa em 2023, mais 17,2% face ao ano anterior, segundo dados da Direção Regional de Estatística (DREM).

Em termos médios, foram efetuadas cerca de 50,5 cirurgias por dia, das quais 34,2 ocorreram nos hospitais públicos.

No final de 2023, os hospitais da região contavam com 5.087 profissionais de saúde, nomeadamente 584 médicos, 1.546 enfermeiros, 272 técnicos de diagnóstico e terapêutica e 1.539 auxiliares.

Educação

O ano letivo 2024/2025 arrancou com 39.940 alunos inscritos e 160 escolas em funcionamento na região autónoma, menos seis do que no ano anterior. No total, o sistema regional dispõe de 5.800 professores e 4.000 funcionários não docentes.

Cerca de 10.000 alunos frequentam estabelecimentos de ensino privados.

O arquipélago conta ainda com oito estabelecimentos de ensino superior, sendo seis públicos e dois privados.

Habitação

Em 2024, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, a Madeira apresentou a subida mais intensa (14,8%) do valor mediano de avaliação bancária na habitação em Portugal.

No terceiro trimestre desse ano atingiu um novo máximo no custo por metro quadrado na compra de casa: 2.327 euros/metro quadrado, o que representa um aumento de 11,9% em relação ao trimestre anterior e de 10,4% em comparação com o mesmo trimestre de 2023.

Por outro lado, dados relativos a 2023 indicam que a região dispunha então de cerca de 5.700 fogos de habitação social, distribuídos por mais de 1.500 edifícios e com uma renda média mensal de 77 euros. O número de fogos de habitação social por 100 mil habitantes era de 2.222.

Economia

A economia madeirense, que tem o turismo como um dos grandes motores, cresceu 4,5% em 2023 e terá crescido 2,2% no ano passado, de acordo com o Governo Regional.

Os dados oficiais já conhecidos são de 2023, ano em que o Produto Interno Bruto (PIB) da região atingiu os 6.988,6 milhões de euros.

Turismo

O turismo continuou a crescer na região e as dormidas de turistas na Madeira atingiram um novo máximo histórico em 2024, de 11,7 milhões, mais 7,1% do que no mesmo período de 2023.

Já os proveitos totais no alojamento turístico aumentaram 15,3% no ano passado, face a 2023, para os 756,7 milhões de euros.

Saldo Orçamental

A Madeira registou um excedente de 134,7 milhões de euros em 2024, segundo o Boletim de Execução Orçamental do Governo Regional.

Esta foi uma melhoria face a 2023, quando o arquipélago registou um excedente de 25,3 milhões de euros (0,4% do PIB regional), após oito anos de défice.

Dívida

Segundo os dados mais recentes, no final do 3.º trimestre de 2024, a dívida bruta da Administração Pública Regional situava-se em 5.020 milhões de euros, menos 1,2% face ao final do trimestre anterior e uma redução de 2,9% comparativamente ao período homólogo.

O rácio da dívida em relação ao PIB é de 70,5%, abaixo dos 97,5% registados ao nível do país.

Inflação

A variação média do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi de 3,3% em 2024, de acordo com a Direção Regional de Estatística da Madeira.

Já os dados mensais mais recentes são de fevereiro, quando a taxa de variação do IPC acelerou para 3,6%, sendo que as maiores subidas se registaram nas classes dos “Restaurantes e Hotéis” (9,5%) e das “Comunicações” (5,9%).

Emprego

A taxa de desemprego na Madeira foi de 5,6% em 2024, atingindo o valor mais baixo da série estatística iniciada em 2011 e fixando-se num valor inferior à média nacional (6,4%).

Quanto ao emprego público, no quarto trimestre de 2024 existiam 21.142 postos de trabalho na Administração Regional da Madeira. Este número representa uma redução de 334 postos em termos homólogos, mas uma subida de 84 postos em relação ao trimestre anterior.

Já em 2023, o número de empregados no arquipélago ascendia a 129,5 mil pessoas, sendo 64,8% homens e 53,7% mulheres. O setor de atividade “serviços” foi o maior empregador (107,3 mil pessoas), seguido do setor “indústria, construção, energia e água” (18,3 mil pessoas) e, por último, do setor “agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca” (4,0 mil pessoas).