Em entrevista à Lusa, a economista espanhola Laura Sagnier diz que “é triste como os homens em Portugal estão colaborando tão pouco”.

O estudo, coordenado por Laura Sagnier e Alex Morell, pela consultora PRM, com a ajuda das especialistas portuguesas Sara Falcão Casaca e Heloísa Perista, baseia-se numa amostra de 2.428 mulheres residentes em Portugal, entre 18 e 64 anos, entrevistadas em maio de 2018 através da internet.

“O que é mais frustrante neste estudo é quanto esforço a mulher está a fazer no dia-a-dia. Há muitas que estão a fazer duplas jornadas: trabalham no trabalho pago e depois trabalham em casa quase as mesmas horas, sobretudo as que têm crianças pequenas”, destaca.

Laura Sagnier reconhece que “entre as gerações mais novas há uma melhoria, mas ao ritmo que tem evoluído” vai levar “pelo menos cinco gerações” a mudar a situação de facto.

A economista, que há dois anos coordenou um estudo semelhante em Espanha, indica que há “duas diferenças fundamentais” entre portuguesas e espanholas.

Por um lado, as portuguesas estão mais no mercado do trabalho (71%, em Espanha 60%), o que lhes dá mais independência económica, mas também lhes deixa menos tempo.

“Como elas, em casa e com os filhos, trabalham mais do que as espanholas, estão esgotadas”, observa.

Esse nível de “esgotamento” resulta, entre outras coisas, em “índices de obesidade superiores aos de outros países e muita medicação [nomeadamente antidepressivos]”, enumera a autora.

“Elas ganham menos do que os companheiros, pagam metade das despesas e estão quase sozinhas a fazer as tarefas da casa e dos filhos. É um negócio que não faz sentido”, resume, referindo-se aos resultados do estudo.

Em Espanha, “é tudo igual, mas menos, há mais casais onde os homens participam mais, as mulheres ganham melhor e há mais mulheres que não têm trabalho pago”, ou seja, que optaram por sair do mercado de trabalho.

Por outro lado, “a mulher portuguesa tem muito mais idealizado o conceito de maternidade e das crianças”, aponta a autora, acreditando que tal se possa dever à percentagem de mulheres que se afirmam católicas (quase 20 pontos percentuais mais do que em Espanha).

“Há muita correlação entre o apego à maternidade e a religião”, realça.