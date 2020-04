O cardeal D. António Marto, bispo da diocese de Leiria-Fátima, em entrevista ao portal católico espanhol Religión Digital, referiu que, em tempos de pandemia, sente "muita falta do relacionamento direto com as pessoas. Pela Internet e pela televisão, sigo a vida do mundo e da Igreja".

Sobre o medo associado ao novo coronavírus, António Marto disse que é "uma coisa muito humana diante do perigo iminente e ameaçador, especialmente quando enfrentamos com tanta severidade o medo de uma morte inesperada, a nossa, a dos nossos entes queridos e a de tantas outras. A fé dá-nos a confiança de não sermos vencidos ou paralisados ​​pelo medo, de enfrentar o perigo com esperança".

A 25 de março, o cardeal presidiu em Fátima, à celebração da consagração de Portugal e de Espanha ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Sobre este momento, D. António Marto frisou que todo o significado está expresso numa frase do Papa Francisco: "Queremos responder à pandemia do vírus com a universalidade da oração, compaixão e ternura".

"O objetivo da oração de consagração ao Coração de Jesus e Maria, sua mãe e nossa, era confiar à misericórdia divina, neste momento dramático, as nossas tristezas e gritos de dor do mundo", reforçou.

Questionado sobre o facto de alguns membros da Igreja considerarem o coronavírus como um "castigo de Deus", o bispo de Leiria-Fátima o comportamento como não sendo cristão.

"Felizmente não ouvimos esta expressão aqui entre nós, em Portugal, pelo menos publicamente. Isto não é cristão. Só o dizem aqueles que não têm nas suas mentes ou corações a verdadeira imagem de Deus Amor e Misericórdia revelada em Cristo, por ignorância, fanatismo sectário [que advém de uma seita] ou loucura", respondeu.