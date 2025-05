A atriz Cleo Diára foi distinguida com o prémio de Melhor Actriz na secção Un Certain Regard do Festival de Cinema de Cannes, pela sua interpretação em "O Riso e a Faca", a mais recente longa-metragem de Pedro Pinho.

Cleo Diára, atriz de origem cabo-verdiana, conquista o primeiro prémio de interpretação para uma produção portuguesa, naquela secção do Festival de Cannes. O prémio de Melhor Realização de Un Certain Regard foi para os cineastas palestinianos Arab e Tarzan Nasser, pelo filme “Era uma vez em Gaza”, que conta com coprodução minoritária de Portugal através da produtora Ukbar Filmes.