Os serviços públicos, como as lojas do cidadão, passam a funcionar sem marcação prévia a partir de hoje, segundo o plano de desconfinamento no âmbito da covid-19 aprovado em Conselho de Ministros.

A medida, que integra a segunda fase do desconfinamento, foi anunciada pela ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no dia 20 de agosto. Esta medida integra a segunda fase do desconfinamento, por se ter atingido os 70% da população vacinada contra a covid-19 no dia 18 de agosto.