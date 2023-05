As autoridades aeronáuticas da Venezuela anunciaram quarta-feira o levantamento de todas as restrições sanitárias e protocolos de biossegurança relacionados com a pandemia da covid-19 para a entrada de turistas nos aeroportos venezuelanos.

O levantamento das restrições foi anunciado pela diretora-geral de Transporte Aéreo do Instituto Nacional de aeronáutica Civil (INAC) da Venezuela, Anira Padrón Brito, precisando que em breve será emitido um ofício. "É importante destacar que a referida disposição é de imediato e obrigatório cumprimento", sublinhou Anira Padrón Brito. Em março de 2020, a Venezuela ativou protocolos de segurança que restringiam a entrada de turistas nos aeroportos venezuelanos, no âmbito da pandemia da covid-19. Os protocolos incluíam a realização obrigatória de um teste de PCR, para entrar ou sair do país, uma medida que foi flexibilizada em finais de 2022. Nas últimas 24 horas a Venezuela registou 16 novos casos de pacientes com a covid-19, todos de origem comunitária. Desde o início da pandemia a Venezuela registou 552.670 casos.