Dezembro de 1980.

O duelo entre António Ramalho Eanes e António Soares Carneiro apresentou o primeiro confronto total entre esquerdas e direitas no topo do estado democrático em Portugal, em 1980. As direitas viraram-se contra Eanes e Mário Soares também. Crescia ainda o clamor por um Presidente civil. Mas um acidente trágico veio mudar tudo.

É essa a história do episódio 1 de "A Reviravolta", que traça o percurso de uma AD vitoriosa de Francisco Sá Carneiro ao desfecho eleitoral de 7 de dezembro de 1980.

Janeiro de 1986

As presidenciais de 1986 deram início um novo ciclo político em Portugal e foram o passo seguinte óbvio nas aspirações de Mário Soares, mas as sondagens davam-lhe apenas 8% das intenções de voto. O seu principal rival, à direita, foi Diogo Freitas do Amaral e as sondagens davam a sua vitória como certa - e talvez até logo à primeira volta. Não foi isso que aconteceu e esta é a história dessa reviravolta.

Outubro 1995

A chegada ao poder António Guterres põe fim à maioria absoluta e a uma década de poder do PSD. Um resultado que Cavaco Silva antecipou e que o levou a tomar uma decisão que acabou por definir o resultado da noite eleitoral, ainda que não tenha participado nela.

A Reviravolta é um podcast com produção e ideia original da MadreMedia. A pesquisa, texto e voz é de Francisco Sena Santos. A coordenação editorial é de Ana Maria Pimentel, Inês Alves, Paulo Rascão e Rute Sousa Vasco, sonoplastia de Inês Vales e imagem de Rodrigo Mendes.

