Gil Costa Lopes é o fundador da Around Lisbon, uma empresa que disponibiliza passeios turísticos de um dia em Portugal, a locais como Sintra, Évora, Fátima e Tomar ou passeios de barco até à Berlenga. Com o período de isolamento, viu-se obrigado a estacionar as carrinhas e manter o barco atracado.

Numa conversa gravada ainda durante o estado de emergência, conta-nos como está a pandemia a afetar o setor turístico e o que se faz quando o negócio, alimentado maioritariamente por turistas estrangeiros, fica parado.

