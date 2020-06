Sara Camilo é técnica de farmácia numa aldeia do concelho de Torres Vedras, com população predominantemente envelhecida. Com o período de isolamento (entretanto levantado), a dinâmica de trabalho teve de ser totalmente alterada para que fossem cumpridas todas as normas de segurança e higienização.

Numa conversa gravada ainda durante o estado de emergência, conta-nos como a pandemia afetou o seu dia-a-dia e o que se pode aprender com as mudanças que tiveram de ser implementadas.

Como está a viver estes tempos de pandemia? E como é que isso afetou a sua vida a nível pessoal e profissional? Conte-nos a sua história através do e-mail 24@sapo.pt.