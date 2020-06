Rui Louro é padre e capelão do Hospital Egas Moniz, em Lisboa. Com a pandemia viu as suas rotinas mudar: as missas com a presença de fiéis foram colocadas em pausa e até o trabalho no hospital passou a ser feito de forma diferente, considerando o contacto com os doentes e a segurança de todos.

Numa conversa gravada já em fase de desconfinamento, conta-nos como reagiu a todas as mudanças dentro do hospital, garantindo que, com todos os cuidados extra, nenhum doente fica sem apoio espiritual se assim o entender.

