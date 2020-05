A Ana Sousa e respetiva família têm um restaurante e uma banca de peixe no mercado do Montijo. Com o período de isolamento (entretanto levantado), decidiram arregaçar as mangas e criar uma peixaria dentro do WhatsApp, onde as pessoas podem comodamente encomendar o seu peixe, que depois lhes é entregue em casa.

Numa conversa gravada ainda durante o estado de emergência, conta-nos como surgiu a ideia e de que forma olha para o mundo e nos diz que "vai correr tudo bem".

