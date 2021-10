O camião tombou pelas 08:45, ao quilometro 19,600 da A28, no sentido Póvoa de Varzim-Porto, mas a circulação foi-se fazendo de forma condicionada, sendo apenas interrompida duas horas depois para possibilitar as operações de uma grua de grande porte, com vista à retirada da viatura de recolha de lixo.

A GNR disse à Lusa que o trânsito está a ser desviado para a Estrada Nacional 13 (EN13), na saída para o 'outlet'.

Segundo a Proteção Civil, não há notícia de feridos graves.