De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, às 08:30 duas pessoas estavam a ser assistidas pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), desconhecendo-se a gravidade dos ferimentos.

“A colisão, cujo alerta foi dado às 07:40, ocorreu na A41, sentido Paços de Ferreira - Porto, junto ao nó de acesso à A3 [Porto-Valença]", indicou.

ÀS 08:30 estavam no local 22 operacionais, com o apoio de 10 veículos.