O acidente ocorreu ao final da manhã, pelas 12:03, ao quilómetro 137,100 da A25, no sentido Viseu-Guarda, e não causou vítimas, apenas danos materiais.

A autoestrada das Beiras Litoral e Alta está cortada desde as 12:15 e o trânsito está a ser desviado para a Estrada Nacional (EN) 16, no nó de Fornos de Algodres, desde então.

Fonte do Destacamento de Trânsito da GNR da Guarda disse à agência Lusa que, “apesar de todos os esforços e meios acionados, ainda não foram removidos da via todos os automóveis que se soltaram do pesado, assim como outros destroços”.

No local do acidente continuam oito operacionais dos bombeiros de Celorico da Beira e Fornos de Algodres, bem como da GNR e da Ascendi, concessionária da A25, apoiados por 5 viaturas, de acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).