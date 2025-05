Os ‘leões’, que ao intervalo já venciam por 18-14, passaram a contar 47 pontos, contra 44 do FC Porto, segundo classificado, com uma jornada por disputar.

No ranking da prova, o conjunto ‘leonino’, que na presente temporada chegou aos ‘quartos’ da Liga dos Campeões, somou o 21.º título e aproximou-se do FC Porto, líder com 24. O terceiro da lista é o ABC de Braga, com 13, contra sete do Benfica.