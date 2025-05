Quase duas horas depois de ter deixado o Estádio José Alvalade, o camião panorâmico no qual seguiam, entre outros, os atletas, a equipa técnica liderada por Rui Borges e o presidente Frederico Varandas chegou ao habitual local de festejo dos títulos ‘leoninos’.

No trajeto entre o estádio e a praça do Marquês de Pombal, no centro de Lisboa, que foi acompanhado por vários autocarros que transportavam familiares dos jogadores e outros elementos ligados ao Sporting, os agora bicampeões nacionais foram sempre saudados por centenas de adeptos, entoando cânticos, com muito fogo-de-artifício a pintar a noite.

Os festejos em redor do Marquês foram acautelados pelos ‘leões’, em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa e a Polícia de Segurança Pública (PSP), mas alargaram-se desde o fim da tarde de sábado de norte a sul do país, passando por Açores e Madeira.

Contactada pela agência Lusa, fonte da PSP explicou que aquela força policial “faz um balanço muito positivo da operação policial” desencadeada na generalidade do território nacional, com “registo de algumas ocorrências, mas sem incidentes de relevo a registar”.

O Sporting sagrou-se bicampeão português, ao bater em casa o Vitória de Guimarães (2-0), na 34.ª e última jornada da I Liga, conquistando o título pela 21.ª vez no seu historial.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, os ‘leões’, que só dependiam de si para garantir o título, marcaram por Pedro Gonçalves, aos 55 minutos, com o sueco Viktor Gyökeres a ampliar o resultado aos 83, fazendo o 39.º golo da prova, da qual foi o melhor marcador.

A equipa de Rui Borges fechou a 91.ª edição do campeonato no primeiro lugar, com 82 pontos, e selou o terceiro título em cinco anos.