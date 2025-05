A temperatura máxima deverá atingir valores acima de 30°C na generalidade do território a partir do dia 27, com exceção de alguns locais na faixa costeira ocidental, e valores acima de 35°C na região Sul e vale do Tejo.

O IPMA explica a subida de temperatura. "O anticiclone que se encontra na região dos Açores irá estender-se em crista para o Golfo da Biscaia durante a próxima semana, permitindo o desenvolvimento de uma depressão térmica sobre a Península Ibérica, o que dará origem a um fluxo de sueste com transporte de uma massa de ar proveniente do Norte de África, favorável a uma situação meteorológica de tempo quente e seco ao longo desta semana".

Nos dias 29 e 30, será mais significativo o transporte da massa de ar quente e seco e em simultâneo o vento será mais fraco referida.

"A temperatura encontra-se já acima dos valores da normal climatológica do mês de maio na generalidade do território" e com tendência para uma subida gradual, mais significativa nos dias 29 e 30, acrescenta o IPMA.

A temperatura mínima também irá aumentar, prevendo-se ainda valores inferiores a 10 °C em alguns locais das regiões Norte e Centro até ao dia 26, subindo gradualmente ao longo da semana para valores acima de 15 °C na generalidade do território.

Estas condições meteorológicas resultarão no aumento gradual do Perigo de Incêndio Rural (PIR), com classificação de PIR elevado ou muito elevado a estender-se gradualmente à maioria das regiões, e a classificação de PIR máximo a atingir alguns concelhos do Sul, o que resultará em condicionantes das atividades permitidas em meio rural.

O índice de radiação ultravioleta vai manter-se em valores muito elevados, como expectável nesta época do ano próxima ao solstício de verão e dada a ausência de nebulosidade.