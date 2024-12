O acidente aconteceu esta manhã, por volta das 07:00, mas as causas ainda são desconhecidas.

Segundo a PSP de Ovar, as autoridades estão no local a retirar o corpo e a investigar.

A Linha de comboio do Norte, que liga Lisboa ao Porto, já esteve parada nos dois sentidos, mas agora está a funcionar no sentido sul-norte, de acordo com a mesma fonte.