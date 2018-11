“A drenagem que está a ser feita”, disse o comandante distrital de Operações de Socorro (CODIS) de Évora, José Ribeiro, “vai continuar amanhã" [quinta-feira] “e, certamente, vai continuar ao longo de alguns dias”.

Segundo o comandante distrital, em declarações aos jornalistas, em Borba, vão continuar, “em simultâneo”, operações “de busca no plano de água de maior dimensão”, referente a uma das pedreiras, com recurso a equipamento da Marinha.

“Iremos utilizar algum equipamento diferenciado que nos permita, acima de tudo, nesta fase, fazer uma análise com mais pormenor do fundo da pedreira”, destacou José Ribeiro.

No encontro com os jornalistas, no quartel dos bombeiros de Borba, no distrito de Évora, onde fez o balanço da atividade operacional no dia de hoje, o CODIS explicou que este equipamento militar poderá originar uma análise que permita “tomar outro tipo de decisões”, caso seja, eventualmente, identificada uma viatura.