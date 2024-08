O independentista da Catalunha e antigo presidente do governo regional Carles Puigdemont regressou hoje a Espanha, após quase sete anos a viver no estrangeiro para fugir à justiça do país.

Puigdemont surgiu hoje publicamente nas ruas de Barcelona, poucos minutos antes das 09:00 locais (08:00 em Lisboa), numa concentração em que estão centenas de pessoas e que foi convocada pelo partido a que pertence, o Juntos pela Catalunha (JxCat). Eleito deputado nas eleições catalãs de 12 de maio, Puigdemont anunciou na quarta-feira que pretendia estar hoje na sessão parlamentar convocada para votar a investidura do socialista Salvador Illa como presidente do governo autonómico catalão (conhecido como Generalitat). Puigdemont, que protagonizou a declaração unilateral de independência da Catalunha de outubro de 2017, continua a ser alvo de um mandado de detenção em território espanhol e admitiu, num vídeo que divulgou nas redes sociais, que arrisca ser detido hoje, com este regresso a Espanha.