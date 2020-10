A conferência começou com a habitual leitura dos números do último boletim epidemiológico por parte do Secretário de Estado da Saúde, Diogo Serra Lopes. Presente esteve também a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas.

Portugal registou em setembro um total de 18.153 casos de infeção. Diogo Serra Lopes afirmou que o mês de abril "era, até agora, o mês com maior número de casos". Todavia, há menos casos em enfermaria e nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)."O aumento do número de casos não surpreende quando consideramos o retomar progressivo da atividade a que assistimos, não apenas na dimensão económica, mas também em setores como a educação, com o regresso às aulas, ou na saúde, com o regresso da atividade assistencial", justificou o governante.

Questionada pelos jornalistas sobre a possibilidade de "confinamentos locais", a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, sublinhou que neste momento as indicações que há em Portugal é para dirigir as medidas."Mais do que medidas que abranjam todo o país de forma uniforme, adaptar as medidas aos parâmetros locais da epidemia. E há data do último relatório, todos os municípios estavam abaixo da incidência por 100 mil de 20. Portanto, até agora, isso dá-nos alguma tranquilidade. Sendo que essa incidência não é o único parâmetro que é avaliado. São avaliados outros, nomeadamente o célebre R, mas também as características sociais e demográficas onde ocorrem os casos", disse, antes de rematar que são medidas tomadas a "nível micro, local, que podem abranger um bairro, uma freguesia, um concelho, pelo que as autoridades da saúde locais, municipais e a Proteção Civil têm aqui uma palavra a dizer nesta avaliação do risco."

Relativamente ao impacto da abertura das escolas no aumento do número de casos diários, Graça Freitas frisou que não é "ainda claro". Porém, salientou que o que se encontra nos inquéritos epidemiológicos é que muitas vezes há familiares doentes e a transmissão ocorreu mais dos familiares para as crianças do que ao contrário. Outras vezes os casos são positivos são de funcionários — que vêm da comunidade. Contudo, salientou que era ainda precoce ter "a certeza, na medida do que é possível saber".