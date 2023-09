De acordo com uma nota de imprensa do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM), este mamógrafo representa um investimento de 241 mil euros, suportados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Citada na nota de imprensa, a secretária regional da Saúde e Desporto, Mónica Seidi, explica que se trata de um equipamento de "última geração”, que “permite melhor visualização e deteção do cancro da mama".

Com este novo mamógrafo, os exames serão feitos com "menor radiação e até com mais conforto para as utentes, uma vez que se ajusta à anatomia de cada mulher e define automaticamente a pressão estritamente necessária”, acrescentou a governante.

"Este equipamento permite ainda trabalhar com menores doses de radiação, uma redução que pode chegar até aos 30%. Além disso, permite exames 3D de alta definição, para melhor avaliação dos nódulos mamários, distorções e microcalcificações", assinala, também, a nota.

O Governo dos Açores revela que já investiu, desde o início da legislatura, "6,5 milhões em equipamentos" para o Serviço Regional de Saúde.