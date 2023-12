Nas cartas ao Pai Natal de algumas crianças há apenas um pedido, ter uma vida normal. É o caso das crianças com cancro pediátrico e, por isso, a Associação Acreditar pede ajuda a tornar esse sonho real. A associação de pais de crianças e jovens que têm ou tiveram cancro, acompanha no processo da doença e dá uma casa perto do hospital aqueles que precisam, para que as rotinas não mudem com os tratamentos.

