O requerimento do grupo parlamentar do PSD previa a audição da jornalista sobre a “minuciosa e aprofundada investigação” sobre os contornos da concessão de exploração de lítio no concelho de Montalegre, distrito de Vila Real.

De acordo com uma fonte oficial deste partido, durante a reunião de hoje, o PS questionou se a audição de Sandra Felgueiras seria uma competência da comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território ou da Comissão de Cultura e Comunicação, acabando a votação por ficar sem efeito até o assunto ficar esclarecido.

A investigação em causa, emitida no âmbito do programa Sexta às 9 na RTP, contou com o depoimento do antigo presidente da Câmara do Porto, Nuno Cardoso, que disse ter avisado, em reunião, o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, e o secretário de Estado João Galamba das alegadas ilegalidades decorrentes da concessão da exploração a uma empresa que tinha sido recentemente criada.

Dois dias após o encontro, João Galamba assinou o contrato para a construção da refinaria de lítio, um negócio, segundo a investigação de Sandra Felgueiras, avaliado em, pelo menos, 350 milhões de euros.

Paralelamente, o episódio do Sexta às 9 avançou ainda que o antigo secretário de Estado Jorge Costa Oliveira estava também ligado ao negócio, como consultor financeiro.