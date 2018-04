O mesmo estudo também concluiu que aqueles que bebem mais de sete bebidas alcoólicas por semana morrem mais depressa do que quem bebe menos.

“O que isso diz é que se realmente está preocupado com a sua longevidade, então não deve beber mais do que um copo por dia”, afirmou David Jernigan, um investigador da Universidade Johns Hopkins, que não esteve envolvido no estudo.

Enquanto o governo norte-americano recomenda às mulheres não beber mais de sete bebidas alcoólicas por semana, a orientação para os homens é de 14 bebidas. Isto porque estudos anteriores concluíram que as mulheres são afetadas mais rapidamente por pequenas quantidades do que os homens por várias razões, incluindo pesarem menos que o sexo masculino, em média, e por a concentração de álcool no sangue processar-se de forma mais célere.