Segundo a agência Reuters, a aeronave da Guarda Costeira, que se incendiou após choque com o avião da Japan Airlines, não tinha autorização para descolar por parte da torre de controlo do aeroporto de Haneda, Tóquio.

As transcrições das comunicações da torre de controlo do aeroporto foram essenciais para tal, com um funcionário do departamento de aviação civil japonês a confirmar que a aeronave da Guarda Costeira recebeu instruções para não levantar voo e permanecer num local próximo da pista.

Na terça-feira, o Ministério do Território, das Infraestruturas e dos Transportes anunciou a abertura de um inquérito para determinar as causas do acidente. Entretanto, a Airbus já explicou que vai levar especialistas ao Japão para ajudarem as autoridades encarregadas da investigação sobre o acidente, a Comissão de Segurança nos Transportes do Japão (JTSB) e o Gabinete de Investigações e Análises para a Segurança da Aviação Civil de França (BEA).