Um pequeno avião com destino ao Aeroporto Executivo Montgomery-Gibbs despenhou-se num alojamento militar, no bairro de Murphy Canyon, na manhã desta quinta-feira, confirmaram as autoridades americanas, citadas no jornal local de San Diego.

Segundo o chefe assistente do Corpo de Bombeiros, Dan Eddy, há mais de uma vítima mortal.

"Há mais de uma fatalidade que encontrámos até agora, mas estamos a aguardar os números registados no próprio avião", disse.

Entre as pessoas que estavam no solo, não houve relatos de mortes ou ferimentos graves.

A aeronave tinha capacidade para transportar entre oito e 10 passageiros.

O incidente foi reportado por volta das 3h47 numa zona residencial militar.

Dan Eddy afirmou que várias casas e carros estavam em chamas e que os bombeiros estavam a tentar conter o fogo.

"Há vários carros completamente envolvidos pelas chamas, temos combustível de avião espalhado por todo o lado. Temos a equipa de materiais perigosos no local e pedimos mais recursos. Também estamos a trabalhar com os militares," explicou o responsável.

A Administração Federal de Aviação (FAA) confirmou que se tratava de um avião Cessna 550 com destino ao Aeroporto Executivo Montgomery-Gibbs, estando ainda por determinar o número de pessoas a bordo. A FAA e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes vão investigar o acidente.