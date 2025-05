O nacionalista George Simion, que venceu a primeira volta, realizada em 4 de maio, com quase 41% dos votos, deverá obter agora entre 45,1% e 45,9%, de acordo com as projeções à boca das urnas divulgadas pela imprensa romena após o fecho das urnas, às 21:00 locais.

O instituto de sondagens CURS atribui 54,1% dos votos a Nicusor Dan e 45,9% a Simion. Já a empresa de sondagens Avangarde refere que Dan vencerá com 54,9%, enquanto o adversário terá 45,1%.

A escassos minutos do encerramento da votação, a participação tinha atingido os 64,57%, ou 11.616.109 votantes.