Os campos de férias de verão do Município do Porto, dinamizados pela Ágora, regressam este verão, numa edição com um total de 4.416 vagas, 96 delas reservadas para a inscrição gratuita de crianças e jovens sinalizados pelo pelouro da Coesão Social da autarquia e 54 vagas para a Associação de Desporto Adaptado.

Este ano, os campos de férias de verão decorrem em seis localizações, que funcionarão como base de receção e entrega das crianças - Pavilhão Irene Lisboa, Complexo Desportivo do Monte Aventino, Pavilhão Pêro Vaz de Caminha, o Pavilhão do Viso, o Pavilhão da Areosa e o Pavilhão Manoel de Oliveira.

Os encarregados de educação podem escolher as semanas do seu interesse que, este ano, voltam a dividir-se em semanas temáticas de Aventura, Descoberta e Fantasia.

As inscrições podem ser feitas a partir das 10h00 do dia 27 de maio - presencialmente, na receção das piscinas municipais da Constituição, de Cartes e Engenheiro Armando Pimentel, ou digitalmente, através da plataforma de Desporto de Ágora.

A inscrição de crianças e jovens com necessidades especiais devem ser feitas através do contacto direto com a ADADA, pelo telefone 225 303 043 ou por correio eletrónico para missaoferias@adada.pt.

Tal como nas edições anteriores, o Município do Porto proporciona descontos nas inscrições em mais de uma semana e para os agregados com dois ou mais filhos inscritos.