A investigação centrou-se num grupo de cariz familiar que, ao longo dos últimos anos, terá recrutado em Portugal várias pessoas em situação de vulnerabilidade social e económica. Segundo as autoridades, os suspeitos prometiam empregos bem remunerados em Espanha, mas sujeitavam as vítimas a trabalhos agrícolas forçados, mantendo-as sob vigilância apertada, alojadas em condições degradantes e sem acesso aos salários, que eram apropriados pelos próprios recrutadores.

A operação, designada “Mãos Duras”, revelou ainda que duas das vítimas foram sequestradas em território português no final de abril e transportadas para Espanha sob ameaça de arma de fogo. Durante as buscas, as autoridades apreenderam uma pistola de calibre 9 mm e recolheram provas adicionais da atividade criminosa do grupo.

Os detidos, com idades entre os 22 e os 54 anos, serão presentes à Audiência Nacional, em Madrid, onde será decidido o seu processo de extradição para Portugal.

A Polícia Judiciária recorda que o tráfico de seres humanos é um crime organizado e constitui uma das prioridades de combate da EUROPOL.