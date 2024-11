O aeroporto, que é o segundo mais movimentado do Reino Unido, afirma que está a investigar e que a evacuação "está em curso".

"A segurança dos nossos passageiros e funcionários continua a ser a nossa principal prioridade. Estamos a trabalhar arduamente para resolver o problema o mais rapidamente possível. O aeroporto de Gatwick não será utilizado até novo aviso. Isto deve-se ao facto de a polícia e os serviços de emergência lidarem com um incidente no aeroporto. Neste momento, a estação e o aeroporto estão a ser evacuados enquanto a polícia lida com um incidente. Recomendamos adiar a sua viagem até ao final da manhã", dizem numa publicação no X.

Entretanto, a Polícia de Sussex revelou que enviou uma equipa especializada em explosivos para o aeroporto “por precaução”.

"A polícia foi chamada ao Terminal Sul do Aeroporto de Gatwick às 8h20 de sexta-feira, após a descoberta de um item suspeito. Para garantir a segurança do público, dos funcionários e dos outros utilizadores do aeroporto, foi criado um cordão de segurança enquanto o assunto é tratado”, refere o comunicado.

"Isto está a causar perturbações significativas e algumas estradas em redor do Terminal Sul foram encerradas. Aconselhamos o público a evitar a área sempre que possível".

Imagens nas redes sociais mostram milhares de pessoas a afastarem-se do edifício do terminal.