Todos os voos foram cancelados ou adiados entre as 06:00 e as 12:00, no horário local (entre 05:00 e 11:00 em Lisboa), com o aeroporto a alertar que muitos voos programados para o final do dia também poderão ser afetados pelas severas condições meteorológicas.

Os responsáveis do aeroporto, o segundo maior da Alemanha, anunciaram o encerramento temporário na noite de segunda-feira devido às previsões meteorológicas para hoje.

“As condições das áreas operacionais serão melhoradas hoje de manhã. O plano é permitir a retoma do tráfego aéreo a partir do meio-dia”, informou o aeroporto no seu portal na internet.

“No entanto, pode ser possível que a maioria dos voos também tenha de ser cancelada durante o resto do dia por questões de segurança”, referiu a nota do aeroporto na internet.

Os cancelamentos de hoje acontecem depois de todos os voos no aeroporto de Munique terem sido suspensos no sábado, após fortes nevões na cidade e no estado da Baviera, no sul da Alemanha.

O sul da Alemanha, bem como as vizinhas Áustria e Suíça, têm registado fortes nevões que afetaram os transportes públicos em toda a região e geraram alarme sobre possíveis avalanchas.

A chuva congelante, também prevista, ocorre quando a precipitação cai em estado líquido e congela ao entrar em contacto com uma superfície.