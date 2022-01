Segundo a concessionária francesa que opera os aeroportos nacionais por via da ANA – Aeroportos de Portugal, o aeroporto do Porto transportou 5,842 milhões de passageiros em 2021, o que compara com os 13,105 milhões de 2019.

O valor do ano passado representa cerca de 44,5% do de 2019, o ano imediatamente anterior à pandemia de covid-19, o que significa que nem mais um ano completo como o de 2021 chegaria para atingir os níveis de 2019.

Ainda assim, face ao ano de 2020, o com maior impacto da pandemia, o aeroporto do Porto cresceu de 4,443 milhões de passageiros para 5,842, um aumento de 32%.

Quanto ao número de movimentos, no ano passado foi de 51.839, uma subida de 23% face aos 41.983 registados em 2020, mas bem abaixo dos 96.537 de 2019.

Os números de movimentos demonstram, porém, que um ano idêntico ao de 2021 serviria para o aeroporto Francisco Sá Carneiro superar os números do período pré-pandemia.

O aeroporto do Porto continua também a liderar, de forma destacada, o transporte de passageiros no noroeste da Península Ibérica, quando se comparam os números com os três terminais galegos (Santiago de Compostela, Corunha e Vigo), em Espanha.

Assim, em 2021 os três aeroportos galegos, juntos, transportaram 2,798 milhões de passageiros, segundo dados da operadora espanhola AENA, um valor que não chega a metade dos 5,842 que o terminal português transportou.

Individualmente, o aeroporto Rosalía de Castro, em Santiago de Compostela, transportou 1,653 milhões de passageiros, o da Corunha 595 mil e o aeroporto de Peinador, em Vigo, 549 mil passageiros.

Os números do ano passado seguem a tendência pré-pandemia, já que em 2019 o aeroporto do Porto também superava largamente os seus ‘vizinhos’ galegos.

No ano pré-pandemia, Santiago de Compostela, Corunha e Vigo registaram, em conjunto, 5,269 milhões de passageiros, também menos de metade dos 13,105 milhões registados pelo Sá Carneiro em 2019.

Em 2020, devido à pandemia, nenhum dos aeroportos galegos superou o milhão de passageiros, com Santiago de Compostela a transportar 935 mil, a Corunha 436 mil e Vigo 303 mil.

No seu conjunto, em 2020 os galegos transportaram 1,675 milhões de passageiros, também bem abaixo de metade dos 4,443 milhões registados no aeroporto do Norte de Portugal.