“O Jomav (nome pelo qual é conhecido José Mário Vaz) afastou os ratos que comiam tudo. Agora há dinheiro para pagar a todos”, disse Alfredo Gomes, antigo combatente pela independência do país.

Para Alfredo Gomes, José Mário Vaz é o “melhor Presidente” que a Guiné-Bissau teve e o seu “problema é não ter problemas com ninguém”.

“Jomav é ativo e gosta das famílias da Guiné-Bissau. Ele junta os guineenses”, acrescentou Fernando Ié, companheiro de armas de Alfredo Gomes, que falava à Lusa enquanto esperavam pelo comício que José Mário Vaz deu quinta-feira à noite em Biombo, a cerca de 50 quilómetros de Bissau.

Já a noite ia longa e depois de várias intervenções no comício foi a vez do conselheiro do régulo de Biombo, Joaquim Cá, vir dizer que “Jomav é trabalhador e também gosta das pessoas que trabalham”.

“Vou garantir a Jomav que vai ganhar as eleições, mas vou avisá-lo que o próximo ministro que roubar coisas do Estado tem de ir para a prisão”, disse o régulo de Siga, recebendo os aplausos da população que seguia atentamente a sua intervenção.