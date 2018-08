Ataque ocorreu hoje em Gardez, a leste do Afeganistão, dentro da mesquita Khawaja Hassan durante o momento da oração. As autoridades contabilizaram pelo menos 25 mortos e dezenas de feridos.

Testemunhas no local relataram à Agência Reuters que, pelo menos, duas pessoas entraram na mesquita, tendo uma detonado explosivos e a outra começado a disparar contra a multidão. Estima-se que estivessem 60 pessoas dentro do edifício para as orações de sexta-feira, dia santo no islamismo.

O porta-voz do governo de Paktia, Abdullah Hasrat comunicou à agência que "as equipas de emergência recolheram 25 corpos junto à mesquita e 40 pessoas foram levadas de urgência para o hospital".

O atentado ainda não foi reivindicado, mas há dois anos que a minoria xiita do Afeganistão tem sido alvo de ataques atribuídos a um grupo composto por radicais sunitas associado ao autoproclamado Estado Islâmico (EI).

Não existem dados concretos quanto a dimensão da comunidade xiita no país, mas estima-se que componha entre 10 a 20% da população.