A mesma fonte disse ainda que uma eventual reunião entre os dois responsáveis, para quarta-feira, está ainda por confirmar.

António Costa encontra-se no Brasil para aprofundar a cooperação entre o país e a União Europeia (UE), nomeadamente ao nível político e comercial e discutir com Lula da Silva o contexto geopolítico mundial e o Acordo UE-Mercosul (Mercado Comum do Sul), cujas negociações foram concluídas em dezembro passado.

Também para quarta-feira, fonte do Ministério da Fazenda do Brasil disse à Lusa que está previsto um almoço na residência oficial da embaixada de Portugal entre António Costa e o ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Hadadd.

Na quinta-feira de manhã, último dia da visita, António Costa irá discursar no primeiro Fórum de Investimento UE-Brasil sobre como “Construir um Futuro Forte e Sustentável” e lançará o Diálogo de Investimento entre o país e a União Europeia.

Lula da Silva, cancelou os seus compromissos de hoje, depois de, na segunda-feira, ter sentido um mal estar e ter sido diagnosticado com labirintite, uma inflamação do ouvido interno.

O Presidente brasileiro, de 79 anos, deverá passar o dia na sua residência oficial e seguirá as recomendações médicas de repouso.

Hoje, para além da reunião com António Costa, estava prevista a sua participação numa cerimónia pelo Dia do Diplomata Brasileiro, a ser realizada na sede do Ministério das Relações Exteriores, mas a sua presença foi cancelada.

A presidência ainda não confirmou quando Lula da Silva voltará às suas funções normais, embora os médicos tenham recomendado que ele fique em repouso por “entre 24 e 48 horas”.