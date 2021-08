A ofensiva à capital ocorre ao fim de 10 dias, depois dos talibãs tomarem o controlo da maior parte do país. Ao início desta manhã, apenas Cabul se mantinha sob o controlo do Governo, tendo Jalalabad se juntado às restantes cidades já tomadas.

Os relatos são, nesta fase, algo confusos e contraditórios. Um alto funcionário do Governo afegão confirmou à Reuters que os talibãs estão a começar a entrar em Cabul "por todos os lados".

A mesma agência adianta que a conta de Twitter do Palácio da Presidência afegã escreveu que "em várias áreas remotas de Cabul foram ouvidos disparos", apesar de confirmar que "as forças de segurança do país, em coordenação com os parceiros internacionais, controlam a situação de segurança em Cabul".

Já a Associated Press refere que os líderes talibãs, à espera nas portas de Cabul, encetaram diálogo com o Governo afegã e esperam uma "transferência pacífica" da cidade, prometendo não tomá-la com violência.

Entretanto, os rebeldes insistiram que o controlo da segurança em Cabul permanece "com o outro lado", e lembraram à população que não têm "qualquer intenção de se vingar de ninguém", incluindo daqueles que serviram no exército, na polícia ou na administração: "Estão perdoados e a salvo, ninguém será objeto de represálias".

"Todos devem ficar no seu próprio país, na sua própria casa, e não tentar deixar o país", acrescentaram.

A Agência France-Presse e a Associated News ambas reportam que os talibãs receberam ordens para permanecerem às portas de Cabul e não entrar na capital afegã.

Em comunicado, os talibãs pediram aos seus combatentes, após tomar o controlo da quase totalidade do país, para "não lutarem em Cabul" e para permanecerem "às portas" da capital, sem entrar na cidade.

"O Emirado Islâmico ordena a todas as suas forças que esperem às portas de Cabul, que não tentem entrar na cidade", disse no Twitter Zabihullah Mujahid, um porta-voz dos talibãs.

"Há combatentes talibãs armados na nossa vizinhança, mas não há combates", disse à AFP um residente de um subúrbio oriental da capital.

Três oficiais afegãos disseram à agência Associated Press que os combatentes estavam nos distritos de Kalakan, Qarabagh e Paghman, na capital.

O mesmo processo deu-se na tomada de Jalalabad: os talibãs tomaram a cidade sem violência, com o governador local a render-se rapidamente para evitar que conflito pudesse afetar civis.

"Uma vez que a capital, Cabul, é uma cidade grande e densamente povoada, os 'mujahedin' do Emirado Islâmico [como os talibãs se autodenominam] não pretendem entrar na cidade pela força ou lutar, mas sim entrar em Cabul pacificamente", afirmaram os insurgentes.

Para tal, "estão em curso negociações para assegurar que o processo de transição seja concluído em segurança, sem comprometer a vida, a propriedade e a honra de ninguém, e sem comprometer a vida dos moradores".

A situação é de pânico em Cabul, com as autoridades afegãs a pedirem a todos os funcionários que abandonem os seus postos de trabalho e vão para casa, enquanto lojas e bancos estão encerrados e o trânsito paralisado por fortes engarrafamentos.

Trabalhadores em pânico abandonaram os gabinetes governamentais e helicópteros começaram a aterrar na Embaixada dos Estados Unidos, à medida que os militantes apertavam mais o seu controlo sobre o país.

Países ocidentais aceleram saída

Este assalto ocorre numa fase em que os EUA estão a tentar retirar o pessoal diplomático da sua embaixada o mais rápido possível, apanhados de surpresa pelo avanço dos talibãs — uma estimativa recente dos serviços de Inteligência norte-americanos considerava que Cabul ainda se podia aguentar durante três meses antes de uma eventual tomada.

O governo dos EUA disse no início deste mês que estava já a processar cerca de 20.000 pedidos de visto de afegãos que ajudaram os seus soldados, juntamente com as suas famílias, o que acrescenta pelo menos mais 50.000 pessoas.

A necessidade de retirar os diplomatas levou Joe Biden, Presidente dos EUA, a anunciar o envio de 5000 soldados para o aeroporto de Cabul para garantir passagem em segurança.