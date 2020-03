Quem espalhar 'fake news' (notícias falsas) sobre o novo coronavírus na África do Sul pode ser condenado a até seis meses de prisão, de acordo com uma nova lei promulgada no país.

O país africano tem 150 casos confirmados da Covid-19 e é um dos mais afetados na África Subsaariana, registando um aumento significativo no número de pessoas infectadas nas últimas horas. O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, declarou estado de emergência nacional no domingo, fechou as escolas por três semanas e proibiu a entrada de cidadãos de países afetados pela doença. Além disso, um conjunto de leis foi publicado no Diário Oficial para tentar impedir a propagação da pandemia. "Qualquer pessoa que publique declarações, em qualquer meio, incluindo redes sociais, com a intenção de abusar de outras pessoas sobre o Covid-19 (...) será culpada de um crime e está sujeita a uma multa, uma penalidade de prisão de até seis meses ou ambos", segundo um dos textos. O ministro da Saúde sul-africano, Zweli Mkhize, repetiu nesta quinta-feira que a pandemia está se a espalhar-se rapidamente no país. Até quinta-feira, 210.000 casos e quase 10.000 mortes foram registadas em todo o mundo, quase metade delas na Itália, que ultrapassou a China no número de vítimas fatais. Até o momento, não há registo de vítimas fatais na África do Sul.