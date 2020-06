Os mais recentes dados da pandemia no continente indicam que o número de infetados passou de 195.875 para 203.880 (+8.005).

O número de doentes recuperados é de 91.396, mais 5.328 do que no dia anterior.

A região do continente mais afetada pelo novo coronavírus continua a ser o Norte de África, com 2.337 mortos, em 58.134 casos.

A África Austral é a segunda região com mais casos (56.011) e 1.190 mortos, a maioria concentrada na África do Sul, o país com maior número de casos no continente: 52.991 infetados e 1.162 mortos, mais 110 nas últimas 24 horas.

A África Ocidental regista 856 mortos e 44.220 infeções, a África Oriental tem 696 vítimas mortais e 23.806 casos, enquanto na África Central há 451 mortos em 21.728 infeções.

O Egito é o país com mais mortos (1.306) em 36.829 infeções, seguindo-se a África do Sul e depois a Argélia, com 724 vítimas mortais e 10.382 infetados.