A conjugação do crescimento da economia nos últimos dois anos ('terminados' no terceiro trimestre deste ano) com o valor (ainda provisório) da inflação em novembro, ambos divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), vai fazer com que o IAS avance 13,24 euros, passando para 522,50 euros em 2025, de acordo com cálculos da agência Lusa.

Com a subida do IAS, avançam várias prestações sociais, entre elas o subsídio de desemprego, cujo valor máximo passará de 1.273 (2,5 IAS) para 1.306 euros. Já o valor mínimo avança em linha com o indexante, ou seja, para 522,50 euros.

Os cálculos deste patamar mínimo são diferentes para aqueles trabalhadores cuja remuneração líquida de referência é inferior ao IAS e também para quem recebe o salário mínimo nacional ou para os casais com ambos os elementos no desemprego e dependentes a cargo.

A inflação que serve de referência à atualização do IAS (e aos patamares de atualização das pensões) foi de 2,10%, com a fórmula a ditar um acrescento de 0,5 pontos percentuais, quando, como na situação atual, a economia cresceu entre 2% e 3% nos últimos dois anos, num total de 2,6%.

Além do subsídio de desemprego, o IAS é também usado na determinação dos escalões para atribuição do abono de família ou para estabelecer o valor máximo do património de quem pode beneficiar do Rendimento Social de Inserção (RSI) ou ainda para atribuição de bolsas de estudo, entre outras.

Estes valores terão ainda de ser confirmados com base no valor definitivo da inflação em novembro que o INE vai divulgar no dia 11 de dezembro.