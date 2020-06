De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de mortos passou de 4.228 para 4.344 (+116), enquanto o de infetados subiu de 147.099 para 152.442 (+5.343).

Os mesmos dados referem que foi registada a recuperação de 63.661 doentes, mais 1.853 do que no dia anterior.

A região do continente mais afetada pelo novo coronavírus continua a ser o Norte de África com 1.950 mortes em 45.544 casos.

Nas últimas 24 horas, a África Austral passou a ser a segunda região com mais casos (36.680) e com 730 mortos, a maioria concentrada na África do Sul, o país com maior número de casos no continente (34.357) e o segundo com mais mortos (705). Esta região ultrapassou assim a África Ocidental, que regista 731 mortos e 36.007 infeções.

Na África Oriental há 532 mortos e 17.697 casos, enquanto na África Central há 401 vítimas mortais em 16.514 casos.

O Egito é o país com mais mortos, passando hoje os mil (1.005), e regista 26.384 infeções, seguindo-se a África do Sul e depois a Argélia, com 661 vítimas mortais e 9.513 infetados.