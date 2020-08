“A parte frontal do navio afundou na segunda-feira, apesar dos avisos de ambientalistas locais e internacionais. A operação foi realizada com um atraso de vários dias devido ao mar agitado”, disse o porta-voz da organização de defesa do ambiente, Tal Harris, em declarações à agência de notícias EFE.

Dois barcos arrastaram a proa do navio japonês MV Wakashio, com a bandeira do Panamá, cerca de 15 quilómetros mar adentro e desde segunda-feira repousa a uma profundidade de 3.180 metros no Oceano Índico, precisou o Comité Nacional de Crise nas Maurícias.

A operação consistiu em encher os porões com água do mar para empurrar o navio para o fundo do oceano.

A popa do MV Wakashio, que encalhou em 25 de julho, continua encalhada nos recifes de Pointe-d’Esny, no sudeste da ilha.

A Greenpeace rejeitou na semana passada o plano das autoridades das Maurícias de arrastar e afundar a proa do navio.

“De todas as opções disponíveis, o governo das Maurícias está a optar pela pior. Afundar o navio colocaria em risco a biodiversidade e poluiria o oceano com grandes quantidades de toxinas de metais pesados”, alertou o diretor de campanhas climáticas e de energia da organização não-governamental (ONG) Greenpeace África, Happy Khambule.