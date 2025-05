Um cidadão norueguês foi surpreendido na madrugada de quinta-feira ao descobrir que um enorme navio porta-contentores tinha dado à costa mesmo no seu jardim, conta a BBC.

O NCL Salten, com bandeira do Chipre e 135 metros de comprimento, perdeu o rumo e encalhou a escassos metros da casa de Johan Helberg, na localidade costeira de Byneset, nas imediações de Trondheim, na Noruega.

O episódio insólito aconteceu por volta das 05h00 da manhã, hora local, e só foi percebido por Helberg após o toque insistente à campainha por parte do seu vizinho, Jostein Jorgensen, que testemunhou o navio a dirigir-se a alta velocidade para terra firme.

"Àquela hora não costumo abrir a porta a ninguém", afirmou Johan Helberg ao canal de televisão TV2. "Fui à janela e fiquei estupefacto ao ver um navio daquele tamanho. Tive de inclinar o pescoço para conseguir ver o topo. Era surreal".

"Mais cinco metros para sul e o navio teria entrado diretamente no quarto. Não ouvi ruído nenhum", disse.

O navio NCL Salten transportava 16 tripulantes a bordo e seguia viagem para sudoeste através do Fiorde de Trondheim com destino a Orkanger, quando se desviou inesperadamente da rota prevista. Apesar do aparato, não se registaram quaisquer feridos.

As causas do acidente permanecem por esclarecer e as autoridades norueguesas já iniciaram uma investigação para apurar as circunstâncias do sucedido. A empresa responsável pelo navio, a NCL, referiu tratar-se de um "incidente grave" e manifestou alívio por não terem ocorrido vítimas.

Entretanto, enquanto aguarda a remoção da embarcação, Johan Helberg mantém o bom humor. "É um novo vizinho bastante volumoso, mas logo estará de partida", comentou com ironia.