Encenada por Sofia Espírito Santo, da companhia Animarte, a peça é interpretada por um elenco jovem e aposta na comédia, nas coreografias e na interação com o público para transmitir valores ecológicos. Ao longo da encenação, as crianças são convidadas a refletir sobre a importância de proteger as florestas e respeitar os animais.

A história acompanha Robin, um herói determinado a salvar jardins e espaços verdes dos incêndios florestais que, todos os verões, ameaçam o país. Mas a grande questão permanece: quem é o verdadeiro responsável por estes desastres? Será o Xerife, a Princesa Joana ou... todos nós? A resposta é revelada ao longo do espetáculo.

Robin dos Jardins apresenta-se aos sábados e domingos, às 16h00, com bilhetes a 8 euros por pessoa. O espetáculo decorre até 13 de julho, com exceção dos dias entre 8 e 14 de junho e no dia 6 de julho.

As reservas podem ser feitas com estes contactos: 917 616 954, 214 531 277 ou contacto@grupoanimarte.com

O espetáculo é para maiores de 6 anos.