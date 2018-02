Um elemento da polícia do País Basco morreu esta quinta-feira durante confrontos que eclodiram entre adeptos do Spartak Moscovo e do Athletic Bilbau, antes da partida entre as duas equipas para a Liga Europa de futebol.

A violência entre adeptos do Athletic Club e do Sparta de Moscovo, antes do encontro da segunda-mão dos dezasseis avos de final da Liga Europa, à porta do San Mamés, casa do Bilbao, provocou uma vítima mortal, um elemento da força policial basca, a Ertzaintza.

O agente da polícia sofreu um ataque cardíaco enquanto tentava controlar os adeptos de ambas as equipas. A morte do polícia, um dos cinco que foram levados para o hospital universitário de Basurto, em Bilbao, antes do pontapé de saída do jogo ter tido lugar, foi confirmada pouco antes das 22h00 por fontes oficiais da polícia.

Apesar de todas as precauções tomadas pelas autoridades antes do início do jogo, os adeptos de ambos os emblemas confrontaram-se nas imediações do estádio da equipa basca, cerca de uma hora e meia antes do jogo começar. Ao mesmo tempo, um grupo de hoolligans russo concentrou-se perto das instalações da estação de televisão ETB, mas uma rápida resposta da força policial permitiu evitar que a situação se descontrolasse.

Cinco pessoas foram detidas, três delas adeptos radicais do clube russo, na sequência dos confrontos.

De acordo com o departamento de Segurança do governo do País Basco, a Ertzaintza realizou várias cargas contra elementos radicais do Spartak Moscovo.

O jogo viria a terminar 2-1, a favor da equipa russa que, ainda assim, não conseguiu evitar a sua eliminação da competição, uma vez que a vitória foi insuficiente para dar a volta à desvantagem registada na primeira mão em que o Bilbao venceu por 3-1 na Rússia.