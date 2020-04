"O 'Zaandam' e o 'Rotterdam' acabam de receber autorização para ir até ao Porto Everglades", disse o capitão Bas Van Dreumel pelo altifalante do segundo navio, segundo gravação enviada à AFP por um dos passageiros a bordo.

As embarcações, que estão em frente à costa de Fort Lauderdale, 50 Km ao norte de Miami, já eram visíveis do porto e esperava-se que atracassem durante a tarde.

Rick De Pinho, advogado de 53 anos a bordo do "Rotterdam" e que gravou o anúncio do capitão, parecia exultante após uma odisseia de quase um mês em que mais de uma dezena de portos lhes fecharam o acesso.

"Agora vamos sentir falta do barco", brincou. Depois, admitiu que ele e a sua esposa, Wendy, de 49 anos, vão levar pelo menos dois dias para chegar em casa, em New Jersey.

O autarca de Fort Lauderdale, Dean Trantalis, confirmou no Twitter que as autoridades locais e federais tinham chegado a um acordo para permitir a entrada no porto.

Nos dois barcos da Holland America - subsidiária do grupo Carnival - viajam no total 1.243 passageiros e 1.247 tripulantes.

Quatro pessoas morreram no cruzeiro "Zaandam" por razões não divulgadas ainda e, desde 22 de março, 233 passageiros e tripulantes tiveram sintomas similares à gripe. Nove de 11 doentes examinados testaram positivo para o coronavírus.

O "Rotterdam" deixou a Califórnia na semana passada para ajudar o "Zaandam" e transportar cerca de 800 passageiros aparentemente saudáveis.