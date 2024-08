Em comunicado, a PSP explica que no dia 16 de junho, pelas 00:00, “recebeu uma comunicação de agressões entre vários cidadãos num estabelecimento de diversão noturna, na cidade de Leiria”, tendo apurado posteriormente que “das agressões resultou um ferido em estado grave”.

A vítima, de 32 anos, ficou internada “pelo menos durante três semanas” e foi sujeita a uma intervenção cirúrgica, adianta a Polícia.

Segundo a PSP, no decurso da investigação foi possível identificar quatro cidadãos, com idades entre os 24 e os 29 anos, “suspeitos da prática das violentas agressões. Dois suspeitos foram constituídos arguidos no dia 12 de julho.

Os restantes dois, suspeitos de ofensas à integridade física graves, foram detidos na segunda-feira, em Leiria e Porto de Mós, em cumprimento de mandados de detenção fora de flagrante delito, em coordenação com o Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria.

Presentes a primeiro interrogatório judicial, aos arguidos foram aplicadas as medidas de coação de proibição de contactos com a vítima e testemunha, entrega dos passaportes e apresentações bissemanais em posto policial na área das suas residências.

Fonte da PSP disse à agência Lusa que as agressões poderão ter começado no interior do estabelecimento de diversão noturna e continuaram no exterior.