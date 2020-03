À corrida aos supermercados e mercados que se registou até à semana passada correspondeu um esforço acrescido das explorações e das centrais hortofrutícolas para responder à procura.

Mas, esta semana, a procura de produtos hortofrutícolas em fresco é menor e a produção “está em queda”, concluem os empresários na esperança que “volte a subir”, tendo em conta que é um setor fundamental da cadeia alimentar.

“A curgete chegou a valer para a produção 1,40 a 1,45 euros e neste momento está a 0,90 euros”, exemplifica à agência Lusa Paulo Maria, proprietário da empresa Hortomaria, com 40 trabalhadores para 20 hectares de estufas de curgetes, feijão verde e tomate, no concelho de Torres Vedras.

“Os pedidos são muito mais reduzidos, na ordem dos 50%”, acrescenta.

Na central hortofrutícola Hortorres, no mesmo concelho do distrito de Lisboa, até à semana passada, a procura levou a um aumento do trabalho e das encomendas na ordem dos “70 a 80%, havendo falta de mão-de-obra, já que 10%” dos trabalhadores com dependentes tiveram de ficar em casa com o encerramento de escolas e centros de dia, explica o gerente Paulo Rodrigues à Lusa.