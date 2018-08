Cerca de 350 expositores vão marcar presença entre 17 e 26 de agosto na 39.ª edição da feira agrícola Agrival, em Penafiel, este ano apostando também na diminuição da pegada ambiental, anunciou hoje a organização.

O certame que decorre no Pavilhão de Feiras e Exposições de Penafiel, e que a organização, em comunicado, aponta com a "maior feira agrícola do Norte e Centro do país", acolhe "num espaço superior a 25.000 metros quadrados, expositores ligados à agricultura, gado, áreas de negócio como a maquinaria, agroindústria, setor automóvel, imobiliária, gastronomia, novas tecnologias, artesanato ou serviços".

A Agrival – Feira Agrícola do Vale do Sousa, refere a nota de imprensa, além da vertente expositiva, "oferece diversos espaços de gastronomia, provas de degustação, concursos de produtos tradicionais como é o caso da cebola, melão casca de carvalho e broa de milho", numa feira que continua a privilegiar o vinho verde, produto de que Penafiel é "responsável por cerca de 25% das exportações nacionais".

Num certame com milhares de visitantes e uma "pegada ambiental grande", o município "está decidido em reduzir" esses efeitos, com o pelouro do ambiente a promover a "separação dos resíduos de plástico, vidro e papel", estimando reunir "cerca de 18 toneladas" durante o período da feira, refere o comunicado.

Para o efeito, contam com o apoio de "quatro agrupamentos de escuteiros", com "cerca de 50 elementos", que ajudarão "na promoção da importância de separar resíduos e na recolha durante o dia", enquanto à noite os visitantes da Agrival serão "estimulados" a devolver os "copos de plástico a um stand existente para o efeito", tendo sido fixados prémios para o efeito.

Tal como em anos anteriores, a Agrival dedica um dia do certame a cada concelho do Vale do Sousa - Castelo de Paiva, Lousada, Marco de Canaveses, Paredes, Felgueiras, Amarante, Penafiel e Paços de Ferreira, estando também prevista a presença de feirantes oriundos da região da Galiza, em Espanha.